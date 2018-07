Belga fura qualifying e pega Bellucci na estreia em Wimbledon

Horas após o sorteio da chave de simples em Wimbledon, Thomaz Bellucci conheceu quem será o seu rival de estreia no Grand Slam. Trata-se do belga Ruben Bemelmans, 188º colocado do ranking mundial, que furou o qualifying da competição ao vencer o alemão Daniel Brands por 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 6/4, 6/7 (2/7), 4/6 e 6/3, na terceira rodada desta fase qualificatória em Londres.

Será a quarta vez que o tenista número 1 do Brasil e 62 da ATP terá pela frente o rival belga, derrotado em dois de três duelos entre os dois. O brasileiro arrasou o adversário no Torneio de Auckland de 2009 e no de Munique de 2014, ano em que também acabou sendo surpreendido por Bemelmans no Masters 1000 de Miami, onde deixou a partida antes do final do terceiro set.

Bellucci e Rogério Dutra Silva serão os dois únicos brasileiros na chave principal de Wimbledon, que teve André Ghem, Guilherme Clezar e Thiago Monteiro eliminados já na primeira rodada do qualifying. Dutra Silva, por sua vez, soube já após o sorteio das chaves qual será o seu rival de estreia no Grand Slam londrino. Trata-se de Nicolas Almagro, atual 46º colocado no ranking da ATP.

NOTTINGHAM

O uruguaio Pablo Cuevas garantiu vaga em sua primeira decisão de um torneio disputado em quadras de grama ao vencer o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4, em uma das semifinais do ATP 250 de Nottingham. Cabeça de chave número 2 da competição inglesa que serve de preparação para Wimbledon, Cuevas terá pela frente na decisão deste sábado um tenista que venceu dois jogos nesta sexta-feira. Será o norte-americano Steve Johnson, que concluiu a partir do terceiro set o jogo que havia sido interrompido no dia anterior diante do sul-africano Kevin Anderson, batido com parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 6/4.

Já na sequência, o tenista dos Estados Unidos eliminou o italiano Andreas Seppi por duplo 6/4 na semifinal e se credenciou para encarar Cuevas na decisão.