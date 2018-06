Belga Mertens vence fácil Svitolina e avança às semifinais do Aberto da Austrália

A belga Elise Mertens está classificada às semifinais do Aberto da Austrália. Nesta terça-feira, a número 37 do mundo conquistou a décima vitória consecutiva na temporada 2018 ao superar a ucraniana Elina Svitolina, a quarta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 13 minutos.

Mertens, que faz a sua primeira participação no Grand Slam disputado em Melbourne, venceu os cinco jogos sem perder sequer um set. E a belga, de 22 anos, chegou ao evento embalada, pois conquistou o título do Torneio de Hobart na sua preparação para o Aberto da Austrália.

Diante de Svitolina, Mertens converteu break point no terceiro game do primeiro set e ampliou a sua vantagem para 5/2 ao conseguir nova quebra de serviço no sétimo. Svitolina ainda esboçou uma reação ao devolver a quebra no oitavo game, mas ficou nisso, com a belga fechando a parcial em 6/4.

Se Svitolina ainda ofereceu alguma resistência no primeiro set, o segundo foi fácil para Mertens. Foram três quebras de serviço para a belga, que aplicou um "pneu" para fechar o jogo em 2 a 0, assegurando a sua passagem às semifinais do Aberto da Austrália.

Na próxima fase, Mertens vai encarar a vencedora da partida entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a espanhola Carla Suárez Navarro. De qualquer forma, a número 37 do mundo já fez história ao se tornar a primeira belga desde Kirsten Flipkens na edição de 2013 de Wimbledon a avançar às semifinais de um dos torneios do Grand Slam.