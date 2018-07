Belga surpreende e derruba Hantuchova de virada em Hong Kong

Segunda cabeça de chave, a eslovaca Daniela Hantuchova foi surpreendida nesta quinta-feira e está eliminada do Torneio de Hong Kong. A experiente tenista de 31 anos perdeu para a belga Alison van Uyvtanck de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em 2h19min, e acabou caindo na segunda rodada da competição.

O jogo foi bastante equilibrado, Hantuchova até começou melhor, mas acabou sucumbindo diante da 91.ª colocada do ranking. Agora, Van Uyvtanck se prepara para enfrentar nas quartas de final a australiana Jarmila Gajdosova, número 99 do mundo, que eliminou a holandesa Kiki Bertens.

Se Hantuchova foi eliminada, as outras cabeças de chave que entraram em quadra nesta quinta-feira avançaram às quartas de final. Terceira favorita do torneio, a checa Karolina Pliskova derrotou em dois sets a porto-riquenha Monica Puig, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h15min.

Pliskova terá pela frente a chinesa Jie Zheng, cabeça de chave número 5, que derrotou a compatriota Kai-Lin Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já a sétima favorita do torneio, a eslovaca Jana Cepelova passou por outra chinesa, Lin Zhu, e duelará nas quartas com a italiana Francesca Schiavone.

TASHKENT - No Torneio de Tashkent, no Usbequistão, a cabeça de chave número 1, Bojana Jovanovski, suou, mas garantiu-se nas semifinais nesta quinta-feira. A sérvia derrotou por 2 sets a 1, de virada, a polonesa Urszula Radwanska, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Agora, terá pela frente a tenista da casa Nigina Abduraimova.