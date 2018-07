Belluccci arrasa na estreia em Barcelona e Feijão é massacrado

Os tenistas brasileiros tiveram resultados completamente opostos na primeira rodada do Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, Thomaz Bellucci avançou com um fácil triunfo, perdendo apenas um game, enquanto João Souza, o Feijão, foi eliminado com derrota num duelo em que venceu somente um game.

Número 75 do mundo, Bellucci precisou de apenas 45 minutos para massacrar o japonês Yuichi Sugita, 140º colocado no ranking e que "furou" o qualifying em Barcelona, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Bellucci fez quatro aces e venceu 76% dos pontos disputados em seu serviço, contra um aproveitamento de apenas 29% do asiático.

Sugita venceu apenas um game na partida, o terceiro do primeiro set, quando quebrou o saque de Bellucci, que ganhou todos os games de serviço do seu oponente, com seis quebras de serviço em nove oportunidades. O brasileiro também venceu 52 dos 75 pontos do duelo.

Na segunda do Torneio de Barcelona, Bellucci terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, número 16 do mundo. O confronto direto está empatado em 1 a 1, mas Bellucci venceu o último duelo, na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis de 2014 - além disso, o espanhol, lesionado, desistiu de enfrentar o brasileiro em Valência no ano passado.

Já Feijão decepcionou em Barcelona. O número 77 do mundo foi massacrado pelo casaque Mikhail Kukushkin, 54º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 54 minutos, tendo vencido apenas o sexto game da primeira parcial.

Feijão ganhou apenas 24 dos 76 pontos da partida e não teve sequer um break point no duelo, enquanto Kukushkin converteu cinco de oito. O casaque será o adversário de estreia do espanhol Tommy Robredo em Barcelona.

Também nesta segunda-feira, o russo Andrey Kuznetsov passou pelo húngaro Marton Fucsovics (6/4 e 6/2) e agora vai encarar o alemão Philipp Kohlschreiber. Já o espanhol Roberto Carballes venceu o alemão Jan-Lennard Struff (5/7, 7/5 e 6/2) e medirá forças com o uruguaio Pablo Cuevas.