Bellucci abre ano com derrota para checo no Torneio de Auckland

Thomaz Bellucci abriu com derrota a sua temporada no circuito profissional. O tenista número 1 do Brasil foi derrotado pelo checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em sua estreia no Torneio de Auckland, no início da madrugada desta terça-feira (no horário de Brasília), na Nova Zelândia.

Assim, Bellucci não conseguirá ganhar o ritmo que gostaria para a disputa do Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda, em Melbourne. Já Vesely, canhoto de 21 anos e 1,98m, promessa da nova geração do tênis, se garantiu na próxima fase e terá como próximo adversário o letão Ernests Gulbis, segundo cabeça de chave e 13º tenista do mundo, que estreará direto na segunda rodada.

Apesar da maior experiência de Bellucci, a vitória de Vesely não pode ser considerada uma grande surpresa, pois o checo ocupa hoje a 63ª posição do ranking mundial, enquanto o brasileiro vem logo à frente, em 62º. Essa foi a primeira vez que os dois tenistas se enfrentaram.

Vindo do qualifying em Auckland, o jovem checo aproveitou a única chance que teve de quebrar o saque de Bellucci e ainda salvou seis break points para fechar o primeiro set em 6/3. Já na segunda parcial, o brasileiro não conseguiu ameaçar o saque do rival por nenhuma vez, assim como confirmou todos os seus serviços. Desta forma, a disputa foi ao tie-break, no qual Vesely foi um pouco melhor para fazer 7/4.

E se Bellucci perdeu a chance de poder encarar o segundo cabeça de chave em Auckland, o espanhol Tommy Robredo, primeiro pré-classificado da competição, terá pela frente um tenista da casa em sua estreia na Nova Zelândia. Trata-se de Michael Venus, que na primeira rodada passou pelo colombiano Alejandro Gonzalez, de virada, por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/3 e 7/6 (9/7).

Em outros jogos desta primeira rodada, o francês Kenny De Schepper, o argentino Diego Schwartzman, o taiwanês Yen-Hsun Lu, o norte-americano Donald Young, o colombiano Alejandro Falla e os espanhóis Pablo Carreno Busta e Albert Ramos-Vinolas também estrearam com vitória.

DUPLAS

Outra surpresa da primeira rodada do Torneio de Auckland foi a eliminação dos irmãos Mike e Bob Bryan da chave de duplas. Líderes do ranking mundial, eles caíram diante do alemão Andre Begemann e do holandês Robin Haase, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 7/6 (7/4) e 11/9.

Com o surpreendente triunfo sobre os maiores duplistas da atualidade, Begemann e Haase se credenciaram para enfrentar na segunda rodada o brasileiro Marcelo Melo e o bielo-russo Max Mirnyi, que na última segunda-feira estrearam vencendo os neozelandeses Finn Tearney e Wesley Withehouse por 2 sets a 1, também de virada, com 6/7 (2/7), 7/5 e 10/7.