Bellucci admite não conhecer 1º adversário na Austrália O brasileiro Thomaz Bellucci avançou na madrugada deste sábado à chave principal do Aberto da Austrália, ao vencer o japonês Taro Daniel por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O número 125 do mundo deu sorte no sorteio e fugiu dos principais tenistas da atualidade na primeira rodada, mas terá que lidar com a falta de informação sobre seu adversário.