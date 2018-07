Bellucci aplica 'pneu', bate bósnio em três sets e avança na Itália

O brasileiro Thomaz Bellucci confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final do Torneio Challenger de Biella, na Itália. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 2 da competição chegou a levar um susto diante do bósnio Tomislav Brkic, 366.º do ranking, mas venceu por 2 sets a 1 com direito a "pneu", parciais de 6/3, 4/6 e 6/0.

Brkic chegou à chave principal do Challenger depois de furar o qualifying, mas diante de Bellucci deixou clara sua limitação. Até chegou a assustar quando levou o segundo set, mas sofreu um total de seis quebras ao longo das três parciais e viu o brasileiro passear nos últimos games.

Em seu último torneio antes da disputa dos Jogos Olímpicos do Rio, Bellucci segue firme na briga pelo título, e agora terá pela frente um argentino nas quartas de final. Ele duelará com Guido Andreozzi, número 142 do mundo, que passou em dois sets pelo russo Aslan Karatsev, com duplo 6/2.

Outro brasileiro que está vivo em Biella é João Souza. O "Feijão" estreou na competição nesta quarta-feira, suou, mas derrotou o dono da casa Gianluca Mager, 315.º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/4. Agora, o número 177 do ranking terá pela frente o principal favorito do Challenger, o italiano Paolo Lorenzi, número 41 do mundo.