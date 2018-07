Bellucci arrasa colombiano na estreia em Los Angeles Foi mais fácil do que muitos imaginavam. Mesmo sem jogar há mais de 10 dias, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci precisou de apenas 52 minutos, nesta quinta-feira, para estrear com vitória no Torneio de Los Angeles, nos Estados Unidos, disputado em quadras rápidas. Cabeça de chave número 4 da competição e 33 do ranking mundial da ATP, o paulista não teve qualquer dificuldade para bater o colombiano Alejandro Falla por 2 sets a 0, com direito a um "pneu" - parciais de 6/0 e 6/1.