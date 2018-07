Bellucci arrasa Seppi e avança à 3ª rodada em Paris

Depois de uma estreia trôpega, o número 1 do Brasil mostrou uma atuação consistente, com um início fulminante diante do 51.º tenista do ranking. Bellucci faturou duas quebras de saque em sequência e chegou a abrir 5/0 no set inicial.

Eficiente no saque, o brasileiro se manteve superior na partida com seguidas bolas vencedoras - foram 25 ao todo, contra apenas 9 do rival. Seppi não esboçou reação e viu o adversário faturar o segundo set com tranquilidade.

A terceira parcial foi mais equilibrada. Bellucci seguiu melhor no jogo, mas com mais dificuldade na disputa dos pontos. O italiano, contudo, não aproveitou os dois break points cedidos e abusou dos erros - 36, contra 18. O brasileiro foi mais eficiente e faturou a quebra na única chance no terceiro set e fechou a partida.

Na terceira rodada, Bellucci terá pela frente o francês Richard Gasquet. O ex-top 10 e atual número 16 do mundo sofreu para vencer o espanhol Marcel Granollers, por sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/2 e 6/4, em 3 horas de jogo. Será o primeiro confronto entre o brasileiro e o francês no circuito.

DUPLAS - Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares estrearam com vitória na chave de duplas, ao vencerem os americanos Michael Russell e Ryan Sweeting por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/2. Na segunda rodada, eles terão pela frente a dupla formada pelo casaque Andrey Golubev, derrotado por Bellucci na estreia na chave de simples, e pelo usbeque Denis Istomin.