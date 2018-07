Bellucci assusta Nadal, mas leva 3 a 0 em Wimbledon

Cabeça de chave número 2 da competição em Londres, Nadal terá pela frente na próxima fase o vencedor do confronto entre o croata Ivan Dodig e o checo Lukas Rosol, também programado para ser encerrado nesta terça.

Essa foi a terceira vitória de Nadal em três jogos contra o atual 80.º colocado do ranking mundial, que anteriormente havia sido derrotado pelo espanhol por duas vezes em Roland Garros, em 2008 e 2010, também em sets diretos.

Essa nova derrota, porém, não pode ser vista como apenas mais uma das muitas já amargadas por Bellucci nesta temporada. Embora tenha levado uma virada em um primeiro set no qual chegou a liderar 4 a 0, o brasileiro não foi presa fácil para o espanhol, que precisou jogar duas horas e 13 minutos para confirmar o seu favoritismo.

No primeiro set, sem se intimidar com o campeão de Wimbledon em 2008 e 2010, Bellucci assombrou ao abrir 4 a 0 após aproveitar os dois break points cedidos por Nadal. A partir do quinto game, porém, ao errar um voleio fácil quando o placar apontava 0/15 e Nadal sacava, o brasileiro passou a sofrer com uma reação fulminante do espanhol, que converteu dois de três break points para fazer 4 a 4. A partir dali, os dois confirmaram os seus saques e levaram o duelo para o tie-break, no qual o vice-líder do ranking mundial massacrou por 7 a 0.

Bellucci voltou forte para o segundo set e conseguiu confirmar os seus dois primeiros serviços. Porém, quando sacava em 2/3, voltou a cometer um erro bobo, viu Nadal obter uma quebra e depois partir para fazer 5 a 2. E, com uma nova quebra, ele liquidou a parcial em 6/2.

Já no terceiro set, diante da solidez de um dos maiores tenistas da história, Bellucci ainda tentou esboçar uma nova reação ao converter uma única chance de quebra cedida por Nadal, mas o espanhol compensou a mesma ao converter dois de quatro break points e assim fechar o confronto em 6/3.

OUTROS JOGOS - Antes de Bellucci sucumbir diante do favoritismo de Nadal, o francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto cabeça de chave do Grand Slam inglês, estreou com vitória nesta terça ao bater o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

Com o triunfo, Tsonga terá pela frente na próxima fase o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que levou a melhor sobre o francês Edouard Roger-Vasselin em uma batalha de cinco sets que terminou com parciais de 6/7 (2/7), 6/3, 7/6 (7/4), 5/7 e 10/8.

Outro dois cabeças de chave que asseguraram classificação à segunda rodada nesta terça foram o norte-americano Mardy Fish e o espanhol Nicolas Almagro, respectivos 10.º e 12.º mais bem pré-classificados. O primeiro deles bateu o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 3 sets a 0, com 7/6 (7/3), 7/5 e 7/6 (7/1), em jogo reiniciado do dia após ter sido interrompido na segunda, enquanto o segundo passou pelo belga Olivier Rochus por 3 a 2, com 6/7 (4/7), 3/6, 7/6 (7/4), 6/2 e 6/4.

Já o espanhol Feliciano Lopez, o 14.º cabeça de chave, acabou sendo eliminado pelo finlandês Jarkko Nieminen, que triunfou com parciais de 7/6 (7/4), 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.