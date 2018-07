Bellucci atribui jogo difícil à falta de 'agressividade' Thomaz Bellucci esteve perto nesta terça-feira de ser eliminado mais uma vez em uma estreia. O brasileiro mostrou irregularidade no set inicial, diante do desconhecido espanhol Pablo Carreno-Busta, mas mostrou poder de reação e virou o placar, vencendo por 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5, no Torneio de Barcelona.