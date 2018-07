Bellucci atropela casaque e estreia bem na defesa do título

O brasileiro Thomaz Bellucci começou bem a defesa do título do Torneio de Genebra. Campeão na cidade suíça em 2015, o número 39 do mundo estreou com vitória também na atual edição e atropelou o casaque Mikhail Kukushkin nesta terça-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Bellucci precisou de somente 1h07min para passar pelo 81.º colocado do ranking da ATP apenas na segunda vez em que se enfrentaram. Na outra, também este ano, Kukushkin havia levado a melhor no Masters 1000 de Miami.

Só que em Genebra, Bellucci parece encontrar seu melhor tênis e não deu chances para Kukushkin. No primeiro set, o casaque até equilibrou no início e chegou a empatar em 2/2, mas a partir daí, o brasileiro dominou o duelo e confirmou duas quebras para largar em vantagem.

Se a primeira parcial havia sido tranquila, Bellucci voltou ainda mais dominante para a segunda e abriu 3/0. Sem forças para reagir, Kukushkin se limitou a confirmar um de seus serviços, apenas para que depois, no sexto game, o brasileiro voltasse a conseguir uma quebra para confirmar a vitória.

O resultado também confirma a evolução recente de Bellucci no saibro europeu. Depois de um início ruim de temporada, o brasileiro tem conseguido oscilar menos e vem de boa participação no Masters 1000 de Roma, onde venceu os franceses Gael Monfils e Nicolas Mahut antes de perder para o número 1 do mundo Novak Djokovic, após aplicar-lhe um "pneu" no primeiro set.

Com a classificação, Bellucci terá pela frente na segunda rodada em Genebra o argentino Federico Delbonis, cabeça de chave número 6 do torneio. Em seis confrontos entre eles até o momento, todos no saibro, vantagem para Delbonis, que venceu quatro vezes.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça-feira pelo Torneio de Genebra, o usbeque Denis Istomin passou à segunda rodada ao fazer 2 sets a 0 sobre o alemão Florian Mayer, com parciais de 6/2 e 6/3. Já o norte-americano Rajeev Ram se classificou ao bater o russo Evgeny Donskoy em três sets: 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3.