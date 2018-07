Bellucci avança às quartas em challenger paulistano Sem qualquer dificuldade, o brasileiro Thomaz Bellucci conseguiu, nesta quarta-feira, a sua classificação às quartas de final da etapa de São Paulo da Copa Petrobras, a última de uma série de seis torneios da série Challenger pela América do Sul, que está sendo realizada na Sociedade Harmonia de Tênis (zona sul de São Paulo). O número 1 do Brasil e 27 do mundo derrotou o chileno Paul Capdeville por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4, após 1 hora e 16 minutos de confronto.