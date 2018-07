Bellucci avança às quartas na Suécia e Dutra Silva é eliminado

Bellucci fez cinco aces no duelo, quatro a mais do que Lindell, venceu 75% dos pontos disputado no seu primeiro serviço, 18% a mais do que o seu oponente, que cometeu três duplas faltas, contra duas do brasileiro. Além disso, Bellucci conseguiu quatro quebras de serviço em oito oportunidades e salvou um de três break points.

No primeiro set, Bellucci conseguiu uma quebra de serviço no quarto game, perdeu o seu saque na sequência, mas voltou a se dar bem no sexto, para depois fechar a parcial em 6/3.

Bellucci largou no segundo set abrindo 2/0, mas depois Lindell se recuperou ao vencer três games seguidos. Só que no nono game, o brasileiro obteve mais uma quebra de saque, depois fechando a parcial em 6/3 e o jogo em 2 a 0, eliminando o algoz de João Souza na primeira rodada do Torneio de Bastad.

Cabeça de chave número 6, Bellucci vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o argentino Juan Monaco e o alemão Alexander Zverev.

OUTRO BRASILEIRO - Após "furar" o qualifying, Rogério Dutra Silva não passou do seu jogo de estreia na chave principal em Bastad. Nesta quarta, o número 296 do mundo perdeu de virada para o argentino Federico Delbonis, 68º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 9 minutos.

Dutra Silva começou o duelo de modo fulminante e abriu 5/0 com três quebras de serviço. E o brasileiro só não aplicou um "pneu" porque perdeu o seu saque no game seguinte. Porém, na sequência, converteu mais um break point e fechou a parcial em 6/1.

O segundo set só teve uma quebra de saque, favorável a Delbonis, no quinto game. Assim, o argentino venceu a parcial por 6/4. Embalado, o argentino abriu 4/0 na terceira parcial, com duas quebras de saque. Dutra Silva ainda devolveu uma delas, no oitavo game, mas acabou sucumbindo depois, sendo eliminado do Torneio de Bastad. Já Delbonis vai encarar o uruguaio Pablo Cuevas na segunda rodada do ATP 250 sueco.

Também nesta quarta, o usbeque Denis Istomin, número 73 do mundo, avançou na sua estreia ao bater o argentino Diego Schwartzman (6/3 e 6/4). Seu próximo oponente em Bastad vai ser o espanhol Nicolás Almagro.