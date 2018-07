Bellucci avança às semifinais de duplas mistas em Paris

Esta é a primeira vez que Bellucci participa de um torneio de duplas mistas na sua carreira, tradicionalmente realizado nos torneios do Grand Slam. Nas semifinais, o brasileiro vai enfrentar a norte-americana Scott Lipsky e a australiana Casey Dellacqua.

Na partida desta terça-feira, Bellucci e Gajdosova chegaram a estar em desvantagem no primeiro set, mas conseguiram a devolver a quebra de serviço, levaram o duelo para o tie-break e triunfaram. Na segunda parcial, eles conseguiram duas quebras de serviço contra uma de Melo e Stubbs para vencer por 6/4 e fechar a partida em 2 sets a 0.

Em 1975, Thomas Koch venceu o torneio de duplas mistas de Roland Garros em parceria com a italiana Fiorella Bonicelli. Além de Bellucci, o outro brasileiro com chances de repetir o feito é Bruno Soares, que atua com a russa Ekaterina Makarova, e vai enfrentar o britânico Jamie Murray e a também russa Nadia Petrova nas quartas de final.