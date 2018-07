Bellucci avança no qualifying em Madri e Monteiro é eliminado

Os dois brasileiros inscritos no qualifying do Masters 1000 de Madri tiveram destinos diferentes em seus jogos de estreia. Neste sábado, Thomaz Bellucci venceu e ficou a um triunfo de garantir presença na chave principal do evento, enquanto Thiago Monteiro acabou sendo eliminado.

Número 57 do mundo, Bellucci encarou o russo Evgeny Donskoy, o 95º colocado no ranking da ATP, e o superou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1 hora e 21 minutos. Eles fizeram um duelo equilibrado na primeira parcial, definida apenas no tie-break, mas o brasileiro dominou o segundo set, abriu 4/0 e assegurou a vitória.

Neste domingo, Bellucci disputará a sua vaga na chave do Masters 1000 de Madri contra outro tenista da Rússia. O rival do brasileiro será Mikhail Youzhny, o número 88 do mundo, que venceu o espanhol Roberto Carballes Baena por 3/6, 6/3 e 6/4. Bellucci e Youzhny já se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias do brasileiro.

Já Thiago Monteiro, o número 81 do mundo, perdeu para o colombiano Santiago Giraldo, o 100º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 24 minutos, deixando a disputa do qualifying do Masters 1000 de Madri logo no seu jogo de estreia.

No primeiro set, Giraldo abriu 5/1 e embora tenha oscilado, assegurou a vitória por 6/4. Na segunda parcial, Monteiro chegou a estar em vantagem de 4/1 e deu o troco ao triunfar por 7/5, forçando a realização do set de desempate. A parcial decisiva foi a mais equilibrada do jogo, não teve quebras de serviço, sendo vencida pelo colombiano no tie-break.