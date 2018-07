Bellucci bate argentino e estreia com vitória em Roma

Agora Bellucci terá pela frente o americano John Isner, conhecido pelo potente saque. Atual número 22 do ranking, Isner venceu na estreia o argentino Horácio Zeballos. Se superar o americano, o brasileiro vai duelar com o sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, nas oitavas de final.

Bellucci, 28.º do mundo, começou bem nesta terça e abriu boa vantagem no início no primeiro set. Mayer chegou a encostar no placar, mas não conseguiu impedir a vitória do brasileiro no primeiro set.

Sacando melhor, o argentino reagiu na segunda parcial e empatou o jogo, ao faturar uma quebra sobre Bellucci. Mayer manteve o bom saque no terceiro set, mas cometeu muitos erros - ao todo foram 46 erros não forçados, diante de apenas 19 do brasileiro. Bellucci aproveitou as chances cedidas pelo rival e, sem ter o saque ameaçado na parcial, fechou o jogo em 2h06min.

Ainda nesta terça, o espanhol Nicolás Almagro bateu o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, Almagro vai encarar o croata Ivan Ljubicic, cabeça de chave número 11 do torneio.