Bellucci bate espanhol em uma hora e vai às quartas em Quito

O brasileiro Thomaz Bellucci estreou muito bem no Torneio de Quito, no Equador. Nesta quarta-feira, o número 35 do ranking não teve maiores dificuldades para derrotar o espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em somente uma hora de partida.

Foi a segunda vitória da carreira de Bellucci contra Montañes, sendo que a outra também havia acontecido em Quito, no ano passado. O brasileiro contou com dia inspirado no saque e encaixou 11 aces. Também soube atacar o serviço do adversário, que quebrou quatro vezes para arrancar para o tranquilo triunfo.

Assim, o terceiro cabeça de chave confirmou o favoritismo sobre o número 114 do mundo. Agora, Bellucci continua na caminhada em busca de seu quinto título no circuito. Para seguir assim, precisará vencer nas quartas de final outro espanhol, Pablo Carreno Busta, oitavo cabeça de chave, que foi o algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva na estreia.

Para avançar às quartas, Busta eliminou nesta quarta-feira seu compatriota Iñigo Cervantes por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/2) e 6/2. Será o segundo confronto de Bellucci com este espanhol, sendo que no primeiro o brasileiro levou a melhor sobre o número 67 do mundo, em 2013, em Barcelona.