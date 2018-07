Bellucci bate holandês e vai às semifinais do Challenge de Orleans

O brasileiro Thomaz Bellucci está classificado para as semifinais do Challenger de Orleans, na França, dando sequência à sua boa fase da Copa Davis. Nesta sexta-feira, o número 79 do mundo avançou ao superar o holandês Igor Sijsling, 72º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 8 minutos.

Com a vitória, Bellucci se vinga da derrota para Sijsling no único encontro anterior, realizado também neste ano, no qualifying do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Dessa vez, porém, o tenista brasileiro se deu melhor e agora aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do duelo entre o francês Paul-Henri Mathieu, número 84 do mundo, e o austríaco Martin Fischer, 223º colocado no ranking.