Bellucci bate polonês e vai às semifinais em Moscou

Bellucci converteu o único break point que teve no primeiro set, no terceiro game, e venceu a parcial por 6/4. No segundo set, o brasileiro encaminhou a sua vitória ao conseguir uma quebra de serviço no sétimo game. Ele abriu 5/3 em seguida, mas perdeu o saque quando poderia fechar a parcial em 6/4. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, quando Bellucci foi superior a Janowicz e venceu por 7/3 para avançar em Moscou.

Nas semifinais, Bellucci vai enfrentar o croata Ivo Karlovic. Nesta sexta-feira, o número 130 do mundo se manteve vivo em Moscou ao derrotar o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1 hora e 23 minutos. No duelo, o gigante de 2,08 metros fez 23 aces.

A outra semifinal do Torneio de Moscou também já está definida. Número 25 do mundo, o italiano Andreas Seppi avançou ao derrotar o japonês Tatsuma Ito por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e agora vai pegar o tunisiano Malek Jaziri, 112º colocado no ranking da ATP, que bateu o checo Lukas Rosol (7/6 e 6/3).