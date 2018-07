Bellucci bate Robredo em exibição discreta no Ibirapuera

Bellucci e Robredo fizeram a exibição mais discreta do Tour até agora. Conhecidos pela timidez, os dois tenistas praticamente não interagiram com o baixo público presente no Ibirapuera. A exceção foi uma rápida dança em quadra, estimulada pelo mascote de um dos patrocinadores, ao fim do primeiro set.

Mais concentrado no início, Robredo saiu na frente ao quebrar o saque do tenista da casa no primeiro game da partida. Bellucci, porém, respondeu prontamente e devolveu a quebra. Os dois tenistas faturaram mais uma quebra cada e levaram o duelo para o tie-break. O brasileiro teve grande desempenho e abriu 6/1. O espanhol tentou surpreender, mas viu o rival fechar a parcial com um 7/5.

O segundo set seguiu em clima morno. Os primeiros games foram equilibrados, com cada um tendo maior dificuldade para garantir seus games de saque. Bellucci se sobressaiu na metade do set e quebrou o saque do espanhol no sétimo game, abrindo 4/3. Embalado, obteve nova quebra sobre Robredo e assegurou a vitória em 1h40min de partida.

Com a vitória, Bellucci encerrou sua participação na série de exibições com duas vitórias e uma derrota, para o francês Jo-Wilfried Tsonga. O primeiro triunfo foi conquistado justamente sobre a principal estrela do Tour, o suíço Roger Federer, na quinta-feira.

Atual número 114 do mundo, Robredo tenta se reabilitar no circuito profissional após ficar afastado das quadras por cerca de oito meses, em razão de problemas físicos. Ele voltou às competições em junho deste ano, em competições de nível Challenger, para recuperar sua melhor forma técnica. Ao todo, obteve apenas cinco vitórias, e sete derrotas, em torneios da ATP.

Bellucci, por sua vez, tentará em 2013 exibir maior regularidade no circuito. Seu principal objetivo será chegar mais longe nos maiores torneios da temporada. Assim, o primeiro desafio será o Torneio de Auckland ou Sidney, a partir de 7 de janeiro, em preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do próximo ano.