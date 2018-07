Bellucci bate turco, mas perde para Ferrer em Xangai

O brasileiro Thomaz Bellucci entrou em quadra duas vezes nesta quarta-feira, mas conseguiu apenas uma vitória no Masters 1000 de Xangai, sendo eliminado na segunda rodada. No seu jogo de estreia, ele conseguiu reagir após a paralisação de terça-feira e derrotou o turco Marsel Ilhan, 103º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 7/6 (7/4).

Quando o jogo foi interrompido, na terça-feira, Bellucci perdia o terceiro set por 2/0. Mas ele conseguiu se recuperar e vencer o tenista turco que veio do qualifying. Sem tempo para descansar, o brasileiro voltou à quadra para encarar David Ferrer, pela segunda rodada do Masters 1000 de Xangai.

Bellucci não mostrou forças para superar o tenista espanhol e foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. O jogo chegou a ser interrompido pela chuva no segundo set, mas foi retomado e Ferrer concluiu a sua vitória com certa facilidade, depois de enfrentar dificuldades na primeira parcial.

DJOKOVIC. Embalado pela conquista do título do Torneio de Pequim, o sérvio Novak Djokovic avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Xangai ao derrotar o croata Ivan Ljubicic, 17º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 20 minutos. Agora, ele acumula 50 vitórias na temporada, além de somar sete triunfos em nove confrontos com Ljubicic.

O britânico Andy Murray superou o chinês Yan Bay, 465º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 21 minutos. Agora, o número 4 do mundo vai enfrentar o francês Jeremy Chardy, 59º colocado no ranking da ATP.

O sueco Robin Soderling, número 5 do mundo, avançou na estreia ao derrotar o sérvio Janko Tipsarevic, 37º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Seu próximo adversário será Ferrer.

O norte-americano Andy Roddick, número 11 do mundo, vencia o espanhol Guillermo García-Lopez, 35º colocado no ranking da ATP, por 6/3 e 2/2 quando decidiu abandonar o jogo por conta de uma lesão. Assim, García-Lopez avançou às oitavas de final e agora vai enfrentar o checo Tomas Berdych, número 7 do mundo.

Também nesta quarta-feira, o austríaco Jurgen Melzer garantiu presença nas oitavas de final ao derrotar o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). Agora, ele enfrentará o espanhol Rafael Nadal ou o suíço Stanilas Wawriknka.

Já o croata Marin Cilic foi surpreendido na sua partida de estreia e perdeu para o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 57 minutos. O adversário de Seppi na segunda rodada em Xangai será Yen-Hsun Lu, de Taipé, que bateu Di Wun, da China (6/1 e 6/4).