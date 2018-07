Bellucci brilha nas duplas e fatura título em Stuttgart

STUTTGART - Thomaz Bellucci coroou seu retorno às quadras nesta semana com o título na chave de duplas do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Jogando ao lado do argentino Facundo Bagnis, o brasileiro surpreendeu ao obter a conquista inédita em sua carreira, concentrada nos jogos de simples no circuito profissional.

Bellucci e Bagnis levantaram o troféu com uma vitória sobre os poloneses Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 11/9. O título confirmou o bom entrosamento entre os dois tenistas, que nunca haviam jogado juntos.

Brasileiro e argentino fizeram uma campanha surpreendente no saibro alemão. Eles eliminaram os principais favoritos ao título, os espanhóis Marcel Granollers e Marc López, e os anfitriões Tommy Haas e Robin Kern antes da final.

Bellucci faturou o primeiro troféu da carreira em duplas, enquanto Bagnis, número 186 do mundo, se sagrou campeão pela primeira vez no circuito da ATP. No total, o brasileiro chegou ao seu quarto título. Antes, havia levantado o troféu em simples duas vezes em Gstaad (2009 e 2012) e uma em Santiago (2010).

Ele ainda reforçou as conquistas dos brasileiros nas duplas, juntando-se a Bruno Soares e Marcelo Melo, já campeões neste ano. O primeiro faturou quatro títulos (Auckland, Eastbourne, Barcelona e São Paulo) enquanto Melo foi campeão em Brisbane.

Bellucci decidiu disputar a chave de duplas em Stuttgart com o objetivo de retomar o ritmo de jogo após ficar mais de dois meses afastado das quadras, por causa de uma lesão no abdome. O brasileiro voltou a competir nesta semana e chegou a vencer uma partida na chave de simples. Mas acabou eliminado na segunda rodada pelo romeno Victor Hanescu.