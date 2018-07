Bellucci cai 33 posições no ranking e Thiago Monteiro vira novo nº 1 do Brasil

O cearense Thiago Monteiro se tornou nesta segunda-feira o novo número 1 do Brasil no ranking da ATP. Na atualização da lista dos melhores tenistas do mundo, ele superou Thomaz Bellucci, que sofreu forte queda no ranking. Ao todo, perdeu 33 posições, enquanto Monteiro galgou um degrau.

Monteiro, de 22 anos, subiu para o 85º lugar da ATP, mesmo sem entrar em quadra desde o Aberto da Austrália, quando caiu na rodada de abertura. O brasileiro obteve sua melhor colocação na lista em outubro do ano passado, quando figurou em 80º. Desde então vem se mantendo próximo à posição.

A chegada de Monteiro ao posto de número 1 do País se deve mais à queda de Bellucci. O brasileiro, que vinha dominando a posição nos últimos anos, teve descontada nesta atualização do ranking os pontos obtidos no ATP de Quito disputado no ano passado, quando foi vice-campeão. Por consequência, caiu para o 100º lugar da ATP.

Bellucci poderá se recuperar na lista nesta semana, na disputa da nova edição do torneio. Se chegar à final, dará um salto no ranking, possivelmente retomando o número 1 do Brasil. No momento ele é o terceiro melhor tenista do País na lista, atrás também de Rogério Dutra Silva. Rogerinho subiu duas posições, para 88º - sua melhor posição é a de 82º, obtida em junho de 2016.

No Top 10 do ranking, não houve mudanças na atualização desta segunda. O escocês Andy Murray segue na ponta, sem sofrer ameaças por enquanto. Na verdade, a primeira mudança ocorrida na lista da ATP aconteceu somente na 18ª posição, com o croata Ivo Karlovic assumindo a colocação. Isso porque não houve torneios de nível ATP na semana passada, somente a disputa da primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Andy Murray (GBR), 11.540 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 9.825

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.695

4º - Milos Raonic (CAN), 4.930

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.830

6º - Rafael Nadal (ESP), 4.385

7º - Marin Cilic (CRO), 3.560

8º - Dominic Thiem (AUT), 3.505

9º - Gael Monfils (FRA), 3.445

10º - Roger Federer (SUI), 3.260

11º - David Goffin (BEL), 2.930

12º - Tomas Berdych (RCH), 2.790

13º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.765

14º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.685

15º - Nick Kyrgios (AUS), 2.415

16º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.190

17º - Lucas Pouille (FRA), 2.131

18º - Ivo Karlovic (CRO), 1.875

19º - Jack Sock (EUA), 1.855

20º - Pablo Cuevas (URU), 1.745

85º - Thiago Monteiro (BRASIL), 645

88º - Rogério Dutra Silva (BRASIL), 628

100º - Thomaz Bellucci (BRASIL), 586

129º - João Souza (BRASIL), 451