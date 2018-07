Bellucci cai 80 posições e fica fora do Top 200 da ATP pela 1ª vez desde 2007

Em má fase no circuito profissional do tênis, Thomaz Bellucci amargou uma queda de 80 posições no ranking da ATP e deixou o Top 200 da listagem, que voltou a ser atualizada nesta segunda-feira. O brasileiro desceu da 144ª para a 224ª colocação por não ter conseguido defender na última semana os 150 pontos que somou no ano passado pelo vice-campeonato do Torneio de Houston, cuja edição de 2018 foi encerrada no último domingo.

Desta vez, o tenista paulista sequer conseguiu passar pelo qualifying do ATP 250 norte-americano. Ele caiu na primeira rodada desta fase diante do local Stefan Kozlov, hoje 170º colocado do ranking, por 2 sets a 1, e voltou a decepcionar.

Essa é, por sinal, a primeira vez desde 2007 que Bellucci deixa de integrar o grupo dos 200 mais bem colocados. Isso não ocorria desde 11 outubro daquele ano, quando figurava no 214º lugar. Hoje em 224º, o ex-número 1 do Brasil e que chegou a ser o 21º tenista do mundo em 2010 agora passou a ser apenas o quarto do ranking nacional.

Rogério Dutra Silva, por sua vez, retomou nesta segunda-feira a condição de número 1 do Brasil ao saltar da 127ª para a 125ª posição, enquanto o cearense Thiago Monteiro, que havia assumido o posto de seu compatriota na semana passada, caiu de 125º para o 126º lugar.

Além de Rogerinho, Monteiro e Bellucci, apenas mais um brasileiro faz parte do Top 300 da ATP atualmente. Trata-se de Guilherme Clezar, que desceu oito colocações nesta segunda-feira e agora é o 241º na classificação geral.

O líder do ranking continua sendo o espanhol Rafael Nadal, com 8.770 pontos e boa vantagem sobre o suíço Roger Federer, segundo colocado, com 8.670. O único tenista que mudou de posição no Top 20 nesta segunda-feira foi o espanhol Roberto Bautista Agut, que subiu do 17º para o 16º lugar, ultrapassando o norte-americano Jack Sock, eliminado nas quartas de final do Torneio de Houston na semana passada.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2) Roger Federer (SUI), 8.670

3) Marin Cilic (CRO), 4.985

4) Alexander Zverev (ALE), 4.925

5) Grigor Dimitrov (BUL), 4.635

6) Juan Martín del Potro (ARG), 4.470

7) Dominic Thiem (AUT), 3.665

8) Kevin Anderson (AFS), 3.390

9) John Isner (EUA), 3.125

10) David Goffin (BEL), 3.110

11) Lucas Pouille (FRA), 2.410

12) Pablo Carreño Busta (ESP), 2.395

13) Novak Djokovic (SER), 2.310

14) Sam Querrey (EUA), 2.265

15) Diego Schwartzman (ARG), 2.220

16) Roberto Bautista Agut (ESP), 2.175

17) Jack Sock (EUA), 2.155

18) Tomas Berdych (RCH), 2.140

19) Hyeon Chung (COR), 1.897

20) Fabio Fognini (ITA), 1.840

125) Rogério Dutra Silva (BRA), 442

127) Thiago Monteiro (BRA), 438

224) Thomaz Bellucci (BRA), 244

241) Guilherme Clezar (BRA), 222