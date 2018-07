Bellucci cai diante de azarão logo na estreia em Roma

A derrota foi emblemática também pelo fato de que contrastou com a ascensão de Bellucci no ranking da ATP, na qual ele saltou 14 posições na última segunda-feira e assumiu o posto de 22.º tenista do mundo. Nesta terça, ele foi superado por um rival que ocupa a 148.ª colocação no geral naquele que foi o primeiro confronto entre os dois.

Para completar, Bellucci ainda perdeu a chance de desafiar Rafael Nadal, líder do ranking mundial e atual rei do saibro, na segunda rodada em Roma. Cabeça de chave número 1 da competição, o espanhol estreará então diante do azarão Lorenzi, enquanto o brasileiro agora mira como seu próximo desafio o Grand Slam de Roland Garros, que começa no próximo dia 22, na França.

Nesta terça, Bellucci cometeu vários erros no fundo de quadra em um jogo no qual se irritou até com o comportamento dos torcedores locais que apoiavam Lorenzi. Insatisfeito com o barulho e a movimentação dos mesmos nas arquibancadas, o brasileiro chegou a reclamar com a juiz de cadeira durante o segundo set.

O fato, porém, é que Bellucci só conseguiu aproveitar duas das cinco chances que teve de quebrar o saque adversário e ainda cedeu nove oportunidades de quebra ao rival, que foi feliz em três delas para triunfar no confronto. O brasileiro não esteve tão mal no saque, pois ganhou 65% dos pontos que disputou quando utilizou o primeiro serviço, mas mostrou instabilidade na hora de trocar golpes com o rival em momentos decisivos.

No primeiro set, por exemplo, sucumbiu no tie-break depois de ter conseguido quebrar o saque de Lorenzi quando o italiano servia para fechar a primeira parcial em 6/4. Já no segundo set, Bellucci teve o saque quebrado logo de cara e viu o rival abrir 3 a 0 em seguida. Para completar, o tenista da casa obteve nova quebra no sexto game e fez 5 a 1. O brasileiro ainda esboçou uma reação ao quebrar o serviço do italiano e depois diminuir a vantagem para 5/3. Porém, novamente com o saque na mão, Lorenzi decretou a vitória por 6/3.