Bellucci cai em estreia e deixará o top 100 da ATP

A derrota fará Bellucci deixar o top 100 da ATP na próxima segunda-feira, quando o ranking da entidade voltará a ser atualizado. Como nesta semana ele terá descontados os 250 pontos conquistados na mesma época do ano passado pela conquista do Torneio de Gstaad, na Suíça, o atual 70.º tenista do mundo irá despencar novamente na listagem, na qual já caiu 14 colocações na última segunda. Ele não ficava fora do top 100 desde 27 de julho de 2009, quando ocupou o 119.º posto do mundo.

Para assegurar lugar no top 100 sem depender de resultados de outros tenistas, Bellucci precisava avançar pelo menos até as quartas de final em Hamburgo, mas ele acabou sucumbindo diante do atual 51.º colocado da ATP, que nesta terça acumulou a sua terceira vitória em três jogos contra o brasileiro. Anteriormente, também atuando no saibro, Granollers derrotou o rival nos torneios de Acapulco, em 2009, e Buenos Aires, em 2012, em ambas ocasiões por 2 sets a 0.

Neste novo duelo entre os dois, o espanhol foi melhor no primeiro set ao aproveitar a única chance que teve de quebrar o saque do brasileiro, que não conseguiu aproveitar nenhum dos dois break points que teve na parcial. Assim, Granollers fechou em 6/3 e abriu vantagem.

No segundo set, o espanhol chegou a abrir 4 a 2 após conseguir uma quebra de saque, mas Bellucci reagiu ao devolver a quebra e depois ao converter um novo break point, assegurando o 7/5 que empatou o duelo.

Instável, porém, o brasileiro teve o seu saque quebrado por três vezes no terceiro set, no qual só aproveitou um de seis break points e acabou derrotado novamente por 6/3, após duas horas e 23 minutos de partida. No fim, Bellucci também pagou o preço pelo rendimento ruim do seu saque, com o qual teve apenas 53% de aproveitamento com o primeiro serviço.

Com a vitória sobre o brasileiro, Granollers enfrentará na próxima fase em Hamburgo o italiano Andreas Seppi, sexto cabeça de chave, que estreará já na segunda rodada.

OUTROS JOGOS - Outras quatro partidas já foram encerradas nesta terça-feira em Hamburgo e em uma delas foi definido o rival da estreia do alemão Tommy Haas, segundo cabeça de chave da competição, que já iniciará sua campanha na segunda rodada. Trata-se do esloveno Blaz Kavcic, que estreou com vitória de virada sobre o romeno Victor Hanescu, batido com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.

O argentino Federico Delbonis também foi à segunda rodada ao bater o alemão Julian Reister por duplo 6/3, enquanto o holandês Robin Haase passou à próxima fase ao derrotar o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 1, com 7/6 (7/3), 4/6 e 7/5. Já o espanhol Guillermo Garcia-Lopez avançou ao superar o seu compatriota Daniel Gimeno-Traver por duplo 6/3.