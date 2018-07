Bellucci cai na estreia de challenger e chega à oitava derrota seguida

Número 2 do Brasil no ranking mundial do tênis, Thomaz Bellucci chegou, nesta quarta-feira, à sua oitava derrota seguida na temporada. O brasileiro perdeu logo na estreia do Challenger de Irvine, na Califórnia (EUA), por 2 sets a 0, com duplo 6/4, para o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 50.º do mundo, que joga com wild card.

Bellucci joga em Irvine porque foi eliminado já na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, também na Califórnia, pelo italiano Simone Bolelli. Como o torneio ocupa toda esta semana, o brasileiro optou por jogar um evento de nível challenger.

Atualmente na 85.ª posição do ranking mundial, Bellucci não vence desde o dia 6 de fevereiro. Desde então, perdeu na semifinal do Torneio de Quito (Equador), caiu na estreia de quatro torneios (Brasil Open, Rio Open, Torneio de Buenos Aires e Indian Wells) e ainda sofreu duas derrotas no confronto diante da Argentina na Copa Davis.

Na temporada, Bellucci só venceu três jogos, todos no Quito, avançando até a semifinal ali. As três partidas, entretanto, foram contra atletas fora da lista dos top100 do mundo. Antes, ele havia caído na estreia em Auckland e no Aberto da Austrália.