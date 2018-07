Bellucci cai na estreia em Montecarlo e sofre sexta derrota seguida

Não passou da primeira rodada a participação do brasileiro Thomaz Bellucci no Masters 1000 de Montecarlo. Nesta segunda-feira, o número 35 do mundo foi eliminado na sua partida de estreia no torneio disputado em quadras de saibro ao perder para o espanhol Guillermo García López, 38º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 44 minutos.

Bellucci não vence uma partida desde a primeira semana de fevereiro, quando foi finalista do Torneio de Quito. Depois disso, caiu na estreia no Rio Open, no Brasil Open e nos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami. Agora também perdeu no seu primeiro compromisso em Montecarlo, passando a acumular seis derrotas consecutivas.

García López e Bellucci fizeram um duelo equilibrado no primeiro set e com apenas uma quebra de serviço, no 12º game, que determinou a vitória do espanhol por 7/5. A partir daí, porém, o brasileiro caiu de rendimento. Ele ainda confirmou o seu serviço no segundo game, mas depois perdeu cinco seguidos, sendo eliminado precocemente em Montecarlo.

A vitória desta segunda-feira foi a terceira de Garcúa López sobre Bellucci, que superou o espanhol em duas oportunidades no circuito da ATP e uma outra em um torneio de nível Challenger. Na segunda rodada em Montecarlo, García López terá pela frente o suíço Roger Federer, que o venceu nos três duelos anteriores.

OUTROS JOGOS

Também nesta segunda-feira, o francês Gael Monfils, número 16 do mundo, bateu na sua estreia o luxemburguês Gilles Muller por 7/5 e 6/0. Em um duelo espanhol, Roberto Bautista Agut (17º) derrotou Alberto Ramos (50º) por 6/4 e 7/6 (7/4) e agora terá pela frente o francês Jeremy Chardy.

O francês Pierre-Hugues Herbert, número 95 do mundo, passou pelo argentino Guido Pella (6/3 e 6/4) e será o adversário de estreia do britânico Andy Murray em Montecarlo. O primeiro oponente do espanhol Rafael Nadal vai ser o britânico Aljaz Bedene (50º), que derrotou o checo Lukas Rosol (6/2 e 6/3). Já o alemão Alexander Zverev (54º) bateu o russo Andrey Rublev (6/1 e 6/3) e duelará com o espanhol David Ferrer na segunda rodada do Masters 1000 de Montecarlo.