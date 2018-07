Bellucci cai no ranking antes de jogar em Melbourne

LONDRES - Thomaz Bellucci perdeu uma posição no ranking da ATP, atualizado por antecipação neste domingo, véspera da abertura do Aberto da Austrália. O brasileiro caiu da 32ª para a 33ª colocação por ter sido eliminado logo na segunda rodada do Torneio de Auckland, sua primeira competição da temporada.

A queda, no entanto, não vai mudar a posição do brasileiro na lista de cabeças de chave do primeiro Grand Slam do ano. Bellucci é o 29º pré-classificado do torneio, por causa da desistência do norte-americano John Isner, atual número 13 do mundo, no início da semana passada.

O ranking atualizado neste domingo não contou com nenhuma alteração no Top 30. O sérvio Novak Djokovic segue com boa folga na liderança, com mais de 2.000 pontos de vantagem sobre o suíço Roger Federer. O escocês Andy Murray, em terceiro lugar, forma o trio de favoritos ao título em Melbourne.

Fora da competição, o espanhol Rafael Nadal continua em quarto, mas poderá cair uma posição ao fim do Aberto da Austrália. O Top 10 tem ainda o também espanhol David Ferrer, o checo Tomas Berdych, o argentino Juan Martín del Potro, o francês Jo-Wilfried Tsonga, o sérvio Janko Tipsarevic e o francês Richard Gasquet.

Confira o ranking atualizado neste domingo:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.920 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 10.265

3º - Andy Murray (ESC), 8.000

4º - Rafael Nadal (ESP), 6.600

5º - David Ferrer (ESP), 6.505

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.680

7º - Juan Martín del Potro (ARG), 4.480

8º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.375

9º - Janko Tipsarevic (SER), 3.090

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.720

11º - Nicolas Almagro (ESP), 2.515

12º - Juan Monaco (ARG), 2.430

13º - John Isner (EUA), 2.215

14º - Marin Cilic (CRO), 2.210

15º - Milos Raonic (CAN), 2.175

16º - Gilles Simon (FRA), 2.145

17º - Stanislas Wawrinka (SUI), 1.900

18º - Kei Nishikori (JAP), 1.870

19º - Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.830

20º - Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.750

33º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.112

111º - Rogério Dutra Silva (BRA), 498

131º - João Souza (BRA), 430

145º - Thiago Alves (BRA), 386