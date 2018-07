Bellucci cai uma posição e Mello deixa top 100 da ATP

Bellucci também passou a ser o único brasileiro a figurar no top 100, já que Ricardo Mello despencou 24 posições e agora está em 109.º no geral. Ele acabou perdendo muitos postos por não ter defendido os pontos conquistados no Aberto de São Paulo, encerrado no último domingo. O tenista optou por jogar o qualifying do Torneio de Auckland, no qual foi eliminado na última rodada, e não poderá usar a competição como preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira.

Com a queda significativa, Mello também deixou de ser o tenista número 2 do Brasil, posto agora ocupado por João Souza, do Feijão, que caiu duas posições nesta segunda e está em 106.º lugar. Rogério Dutra Silva, que ascendeu cinco colocações, vem pouco atrás de Feijão e Mello, em 119.º.

O sérvio Novak Djokovic segue soberano na liderança do ranking, com mais de 4 mil pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, o segundo colocado, enquanto o suíço Roger Federer se manteve na terceira posição.

A principal novidade do top 20 nesta segunda-feira foi a subida do ucraniano Alexandr Dolgopolov e a do francês Gael Monfils, que galgaram uma posição cada um, ultrapassaram o norte-americano Andy Roddick, agora no 16.º lugar, e assumiram respectivamente a 14.ª e 15.ª colocações.

Ranking da ATP, 09/01:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.630 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 9.595

3.º Roger Federer (SUI), 8.010

4.º Andy Murray (GBR), 7.380

5.º David Ferrer (ESP), 4.925

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.335

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.700

8.º Mardy Fish (EUA), 2.965

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.655

10.º Nicolas Almagro (ESP), 2.380

11.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.315

12.º Gilles Simon (FRA), 2.210

13.º Robin Soderling (SUE), 2.120

14.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 2.030

15.º Gael Monfils (FRA), 1.970

16.º Andy Roddick (EUA), 1.880

17.º John Isner (EUA), 1.800

18.º Richard Gasquet (FRA), 1.765

19.º Feliciano Lopez (ESP), 1.755

20.º Marin Cilic (CRO), 1.665

38.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.060

106.º João Souza (BRA), 544

109.º Ricardo Mello (BRA), 520

119.º Rogério Dutra Silva (BRA), 491

152.º Julio Silva (BRA), 337