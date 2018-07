Bellucci celebra volta ao tênis com vitória na Alemanha

SÃO PAULO - Há mais de dois meses sem entrar em quadra por causa de uma lesão abdominal, Thomaz Bellucci voltou bem ao tênis nesta terça-feira ao superar o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, na primeira rodada do Torneio de Stuttgart. Satisfeito, o brasileiro celebrou o seu retorno e também a boa atuação diante do sétimo cabeça de chave do ATP 250 alemão.

"Estou muito feliz com essa vitória", vibrou Bellucci. "É muito bom recomeçar com uma vitória, é muito bom voltar a competir. Passei por um período de muito trabalho e aprendizado durante o tratamento da lesão, por isso o resultado de hoje é tão importante para mim", completou.

O técnico Daniel Orsanic também aprovou a atuação de Bellucci e destacou a postura do brasileiro. "O maior mérito do Thomaz hoje foi se manter competitivo nos dois sets e aproveitar as chances que criou ao longo da partida. Também respondeu muito bem ao saque do Rosol, sua melhor arma, e se manteve agressivo com o seu próprio saque. Essa vitória é um prêmio para o Thomaz e toda a sua equipe", disse.

Belluci revelou que, além de bater Rosol, precisou superar o nervosismo no seu retorno. "Como já era esperado, eu estava um pouco nervoso no início da partida, mas depois fui me soltando e me sentindo mais à vontade na quadra", contou.

Nas oitavas de final, na próxima quinta-feira, Bellucci vai encarar o romeno Victor Hanescu, número 51 do mundo, que nesta terça venceu o russo Dmitry Tursunov, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (9/7). Em 2010, o brasileiro venceu o romeno no Torneio de Barcelona. "Ele (Hanescu) tem um jogo parecido com o do Rosol, saca muito bem e de fundo tenta jogar o mais agressivo possível", destacou.

Nas duplas, Bellucci e o argentino Facundo Bagnis estreiam nesta quarta-feira, diante dos espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez, cabeças de chave número 1 do Torneio de Stuttgart.

Também nesta terça, o italiano Fabio Fognini avançou para as oitavas de final do ATP 250 alemão ao vencer o britânico Alexander Ward por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5) e agora vai enfrentar o argentino Leonardo Mayer, que passou pelo espanhol Pablo Andujar (3/6, 7/6 e 7/6).

Em duelo alemão, Florian Mayer bateu Andreas Beck por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1, e terá o francês Gael Monfils, que venceu o compatriota Paul-Henri Mathieu (7/6 e 6/4) como adversário nas oitavas de final. O letão Ernests Gulbis superou o espanhol Marcel Granollers (4/6, 6/1 e 6/1) e vai enfrentar o alemão Tommy Haas, cabeça de chave número 1, nas oitavas de final em Hamburgo.

O alemão Nils Langer será o primeiro rival do compatriota Philipp Kohlschreiber após vencer Robin Kern, também da Alemanha (3/6, 6/4 e 6/3). Já o russo Nikolay Davydenko bateu o espanhol Daniel Munoz (6/7, 6/3 e 6/4) e agora vai encarar o francês Banoit Paire.