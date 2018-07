Bellucci comemora jogo 'sólido' na estreia do Torneio de Gstaad

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci conseguiu uma boa vitória na estreia no Torneio de Gstaad, ao superar nesta terça-feira o austríaco Gerald Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Segundo ele, o fundamental para ganhar no começo da sua participação na Suíça foi ter apresentado um jogo "sólido, sem cometer muitos erros".

"O início foi um pouco difícil, pois não tivemos tempo de aquecer antes do jogo por causa da chuva. Mas, aos poucos, fui entrando no jogo e consegui apresentar um bom tênis. Joguei sólido, sem cometer muitos erros e me mantive agressivo ao mesmo tempo. Foi uma boa vitória, fiquei contente com o meu desempenho em quadra", comentou Bellucci, após ganhar do número 148 do mundo.

Bicampeão em Gstaad (ganhou em 2009 e 2012), o brasileiro enfrentará agora o argentino Federico Delbonis, atualmente o 56º colocado do ranking. "Já jogamos muito. Conheço muito bem como ele joga e sei o que ele faz de melhor. Vou entrar agressivo na quadra e me impor desde o primeiro ponto", avisou Bellucci, que tem histórico de três derrotas em quatro jogos contra o rival.