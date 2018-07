Bellucci comemora 'melhor jogo da semana' e prevê jogo duro contra Berdych

Thomaz Bellucci conquistou nesta sexta-feira uma de suas maiores vitórias do ano, ao superar o australiano Bernard Tomic por duplo 6/2, pelas quartas de final do Torneio de Shenzhen, na China. Consistente em quase todos os fundamentos neste duelo, o número 1 do Brasil comemorou a grande atuação.

"Foi o melhor jogo da semana. Taticamente, construí muito bem as jogadas e escolhi a hora certa para finalizar os pontos. No momento que não tinha a bola clara para atacar, consegui jogar sólido com poucos erros, isso foi importante", avaliou Bellucci.

O brasileiro se destacou, principalmente, no saque. Foram 14 aces contra apenas três de Tomic, que é conhecido pelo bom serviço. "O saque me ajudou bastante. Nesse tipo de quadra sacar bem é fundamental", comentou.

Na briga pela vaga na final, Bellucci terá um adversário ainda mais complicado pela frente. Será o checo Tomas Berdych, número nove do mundo e atual campeão em Shenzhen. "Ele é um grande jogador, pega muito firme dos dois lados. Vai ser importante manter as bolas profundas e sacar bem amanhã", projetou.

Para superar este grande desafio, Bellucci precisará superar neste sábado o retrospecto negativo diante do checo, que lidera o confronto direto por 3 a 1 - o triunfo do brasileiro foi na edição de 2011 do Masters 1000 de Madri, quando ele viveu uma das melhores semanas da sua carreira, avançando até as semifinais.