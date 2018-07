Bellucci comemora ótima estreia em Roland Garros

"Foi realmente uma grande partida. Consegui sacar e devolver muito bem, mas acho que mentalmente estive muito focado o tempo todo e isso fez a diferença hoje (segunda-feira)", disse o tenista, que, em seu terceiro ano no saibro francês, avançou pela primeira vez para a segunda rodada do campeonato.

O próximo jogo de Thomaz Bellucci será contra o espanhol Pablo Andujar, nº 148 do ranking da ATP, algoz do italiano Simone Bolelli por 7/6 (7/2), 6/4 e 6/2. O brasileiro fez uma análise do segundo adversário da competição. "O Andujar é um jogador completamente diferente, joga de fundo de quadra, tem uma ótima direita e corre muito", avalia o atleta.

Eles se enfrentaram apenas uma vez no circuito. Foi há dois anos no qualifying do torneio ATP de Buenos Aires com vitória de Thomaz Bellucci.