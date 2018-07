Bellucci comemora superação em jogo de 'altos e baixos'

"Foi um jogo complicado, o Hanescu não dá ritmo, arrisca muito e, no segundo set, começou a sacar muito bem", afirmou o brasileiro, enumerando as dificuldades da partida que lhe valeu vaga nas oitavas de final do torneio.

"Mas foi uma vitória importante, tive que ter atitude para superar os altos e baixos do jogo. Agora é aproveitar a confiança que a gente adquire ganhando dois jogos seguidos e tentar crescer no torneio", disse o número 33 do mundo, que terá pela frente o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, 42º do ranking.

Será o terceiro confronto com o espanhol, o segundo em menos de dois meses. No Masters de Indian Wells, no início de março, Garcia-Lopez aproveitou as oscilações do brasileiro para sair com a vitória. Ciente da qualidade do rival, Bellucci espera surpreender o espanhol desta vez.

"O Garcia-Lopez é um cara muito consistente, lutador e com bom físico. Além disso, tem ótimos golpes de fundo de quadra, mas, em compensação, não saca muito bem. Então, vou tentar tirar proveito disso. Vai ser um jogo que vou ter que ter paciência e ser agressivo ao mesmo tempo", pregou o brasileiro.