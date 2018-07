Bellucci comemora título das duplas em semana 'incrível' O tenista brasileiro Thomaz Bellucci comemorou o título da chave de duplas do Torneio de Stuttgart, que, segundo ele, coroou "uma semana incrível e especial". "Estava ansioso para voltar ao circuito. Estou muito satisfeito com o meu desempenho, a forma como joguei e a conquista do meu primeiro título de duplas", disse, referindo-se ao fato de ter ficado fora das quadras por 72 dias tratando-se de uma lesão abdominal.