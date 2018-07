Bellucci confirma presença em challenger em São Paulo

Por causa de sua colocação no ranking, Bellucci não poderia disputar um torneio challenger, conforme determinam as regras da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A exceção é caso o tenista receba um convite da organização da competição, o que acabou acontecendo com o brasileiro na etapa da Copa Petrobrás.

Assim, Bellucci poderá defender seu título na etapa brasileira da Copa Petrobrás. "No ano passado, tive uma semana bastante especial em São Paulo. Além de jogar em casa, com o apoio da família, amigos e torcida, terminei minha temporada com chave de ouro. Espero repetir o feito e fazer um bom torneio este ano", afirmou.

Nesta quinta-feira, Bellucci foi eliminado na chave de duplas do Masters 1000 de Xangai, na China. Ao lado do sérvio Janko Tipsarevic, ele perdeu para o austríaco Jurgen Melzer e o indiano Leander Paes por duplo 6/3. Na simples, sua derrota aconteceu na quarta, diante do espanhol David Ferrer, pela segunda rodada.

Agora, Bellucci parte para a Suécia, onde disputará o Torneio de Estocolmo na próxima semana. Depois, ele volta ao Brasil justamente para encarar a etapa de São Paulo da Copa Petrobrás.