Bellucci conhece rivais do ATP Challenger Tour Finals

A ordem das partidas, porém, só será definida nesta segunda, quando Bellucci conhecerá o rival que terá pela frente em sua estreia. Atual 33.º tenista do mundo e dono do melhor ranking entre os participantes deste ATP Challenger Tour Finals, que vive a sua segunda edição, o brasileiro será o cabeça de chave do Grupo Verde.

Já quem ostentará essa condição no Grupo Amarelo será o italiano Paolo Lorenzi, hoje 63.º colocado da ATP, que terá pela frente nesta primeira fase da competição o romeno Victor Hanescu, o esloveno Aljaz Bedene e o português Gastão Elias.

Entre os seus adversários nesta primeira fase, Bellucci só enfrentou até hoje Ramirez-Hidalgo, atual 96.º colocado da ATP, sendo que foi derrotado pelo espanhol no primeiro duelo, por 2 sets a 0, no Challenger de Montevidéu de 2007, e no ano seguinte levou a melhor a ganhar também por 2 a 0, em Santiago, no Chile.

A estreia de Bellucci, contra rival a ser definido, será às 21 horas desta terça-feira. Outros dois adversários do brasileiro do Grupo Verde do ATP Challenger Tour Finals, o romeno Adrian Ungur e o argentino Guido Pella ocupam hoje as respectivas 112.ª e 124.ª colocações do ranking mundial.

Pelo regulamento da competição, cada vitória na fase de classificação valerá 15 pontos no ranking da ATP, enquanto triunfos nas semifinais darão 30 pontos e o campeão irá faturar 50. O torneio distribuirá um total de US$ 220 mil em prêmios, sendo que os ingressos para o evento estão sendo vendidos a preços populares: R$ 10 e ainda com direito a meia-entrada de R$ 5.