Bellucci dá trabalho, mas leva virada de Djokovic e cai em Roma

Thomaz Bellucci lutou bravamente nesta quinta-feira, deu trabalho para Novak Djokovic, mas acabou sucumbindo e levou uma virada do número 1 do mundo nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma. O brasileiro abriu 7/5 no saibro italiano, perdeu ritmo na segunda parcial e, mesmo quebrando o saque do favorito no terceiro set, foi eliminado pelo placar de 7/5, 2/6 e 6/3.

Em uma de suas melhores apresentações na temporada, o número 1 do Brasil surpreendeu Djokovic no primeiro set. Bellucci foi consistente durante a maior parte da partida, arriscou belas jogadas, manteve o duelo equilibrado no fundo de quadra e chegou a sonhar com a vitória. No entanto, cometeu muitos erros nos dois últimos sets e viu o sérvio aproveitar suas chances.

Apesar da queda nas oitavas de final, Bellucci mostrou grande forma no saibro de Roma. Ele furou o qualifying e venceu duas partidas na chave principal. O próximo desafio do brasileiro é o saibro de Roland Garros, a partir do dia 24. Ele entrará direto na chave principal do Grand Slam francês.

Antes de Paris, Djokovic vai duelar com o japonês Kei Nishikori nas quartas de final em Roma. O tenista oriental avançou nesta quinta ao derrotar outro tenista da Sérvia, Viktor Troicki, por 6/4 e 6/3.

Em outra partida desta quinta, o checo Tomas Berdych eliminou Fabio Fognini, maior esperança da torcida local, por 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2). Berdych será o adversário do suíço Roger Federer nas quartas de final.

O JOGO - O início da partida foi marcado pelo equilíbrio. Cada tenista fechava seus games de saque com certa tranquilidade. Solto em quadra, Bellucci jogava de igual para igual com o líder do ranking, arriscando até deixadinhas e um eficiente lobby. Ele chegou a salvar três break points, sem se abalar.

Mas manteve o duelo parelho até o 11º game ao faturar a primeira quebra do jogo. Sacando para fechar o set, o brasileiro aguentou a pressão, sustentou o duelo no fundo de quadra e converteu o primeiro dos dois set points cedidos por Djokovic.

Após jogar em ritmo intenso no set inicial, Bellucci caiu de rendimento na segunda parcial. E o sérvio não perdeu a oportunidade para crescer no jogo. Sacando melhor, ele faturou duas quebras de saque, sem ter o seu serviço ameaçado, e empatou a partida.

O terceiro set teve início semelhante ao do primeiro. Porém, desta vez, Bellucci cometeu mais erros. Ele sustentou seu saque com muita luta até o sexto game. Djokovic abriu 0/40 e viu o brasileiro reagir e empatar em 40/40. Bellucci voltou a errar e, com uma dupla falta, perdeu o game.

No entanto, o jogo ainda não estava perdido. O brasileiro reagiu e devolveu a quebra logo na sequência. Precisava apenas confirmar seu saque para empatar em 4/4. Djokovic não deu chance. Obteve nova quebra, abriu 5/3 e sacou para fechar o jogo. Bellucci ainda salvou um match point, mas não teve forças para impedir a segunda chance e acabou sendo eliminado após duas horas de confronto.