Bellucci dá troco em rival argentino e vai às quartas em Gstaad

Duas vezes campeão do Torneio de Gstaad, onde ficou com a taça em 2009 e 2012, Thomaz Bellucci deu nesta quarta-feira um novo passo na sua luta para buscar o tricampeonato do ATP 250 suíço realizado em quadras de saibro. O tenista número 1 do Brasil venceu o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou às quartas de final.

Para o brasileiro, o triunfo desta quarta teve sabor especial, pois no ano passado o mesmo Delbonis o eliminou em Gstaad logo na sua estreia. Ao dar o troco no rival que é o atual 56º colocado do ranking mundial, o hoje 93º tenista da ATP se credenciou para enfrentar na próxima fase o argentino Juan Monaco, que em outro jogo do dia superou o espanhol Guillermo Garcia-López, terceiro cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4.

Essa foi a segunda vitória de Bellucci em cinco jogos com Delbonis, que também havia sido superado pelo brasileiro neste ano no Torneio de Munique. Antes disso, o argentino levou a melhor em Viña del Mar (2012), Gstaad (2013) e São Paulo (2014). Todos estes confrontos ocorreram em piso de saibro como o do ATP 250 suíço.

Bellucci não alcançava as quartas de final de um torneio do circuito principal da ATP desde o início de maio, quando caiu por duplo 6/2 diante do italiano Fabio Fognini no jogo que valeu uma vaga na semifinal em Munique.

Neste novo duelo diante de Delbonis em Gstaad, o brasileiro começou confirmando todos os seus saques e aproveitou uma de três chances de quebra para garantir o 6/4 no primeiro set. Na segunda parcial, mais uma vez sem ter o serviço quebrado, ele converteu o único break point cedido pelo rival para abrir vantagem e depois repetir o 6/4 que liquidou o confronto, encerrado após uma hora e 23 minutos.