Bellucci dá vexame na estreia; Federer e Murray vencem

MELBOURNE - Thomaz Bellucci teve uma estreia decepcionante nesta edição do Aberto da Austrália. O brasileiro não conseguiu justificar a condição de favorito diante de um tenista que está 60 posições atrás dele no ranking mundial. Pior do que isso, ele ainda foi batido com facilidade pelo esloveno Blaz Kavcic, atual 93.º colocado da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3, em Melbourne.

Tenista número 1 do mundo e hoje 33.º colocado do ranking, Bellucci havia aplicado duplo 6/1 sobre Kavcic no outro duelo que travou com o rival, no Torneio de Gstaad do ano passado, em piso de saibro, na Suíça. Desta vez, porém, esteve irreconhecível em quadra ao ganhar apenas sete games em todo a partida e ser liquidado em duas horas.

Após o sorteio da chave principal em Melbourne, onde ele figurava como 29.º cabeça de chave, Bellucci vislumbrava uma boa chance de ao menos chegar à terceira rodada do Grand Slam. Isso porque, caso passasse pela estreia, enfrentaria na fase seguinte o australiano James Duckworth, que superou o seu compatriota Benjamin Mitchell por 3 sets a 2, com 6/4, 7/6 (8/10), 4/6, 5/7 e 8/6, em um jogo entre dois tenistas convidados pela organização do torneio. Entretanto, agora é Kavcic, antes azarão, que tem chances concretas de ir mais longe no Grand Slam australiano.

Bellucci foi prejudicado pelo seu fraco desempenho com o saque na mão. Além de cometer oito duplas faltas, ele teve apenas 56% de aproveitamento com o seu primeiro serviço. Para completar, converteu apenas um de seis break points cedidos pelo esloveno, que aproveitou seis de 14 oportunidades de ganhar games quando o brasileiro sacou.

FEDERER E MURRAY AVANÇAM

Se Bellucci deu vexame logo na primeira rodada, o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray estrearam nesta edição do Aberto da Austrália confirmando favoritismo sem maiores problemas nesta terça-feira.

Segundo cabeça de chave da competição, Federer superou o francês Benoit Paire por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/1, enquanto Murray, terceiro pré-classificado do torneio, bateu o holandês Robin Haase por 6/3, 6/1 e 6/3.

Desta forma, Federer se credenciou para encarar na segunda rodada o russo Nikolay Davydenko, que na estreia derrotou o israelense Dudi Sela por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/1, 7/5 e 6/3. Já Murray terá pela frente na próxima fase o português João Souza, que eliminou o australiano John-Patrick Smith, também em sets diretos, com 6/4, 6/1 e 6/4.

Outros dois favoritos que avançaram com facilidade à segunda rodada nesta terça-feira foram o argentino Juan Martín del Potro e o francês Jo-Wilfried Tsonga, respectivos sexto e sétimo cabeças de chave. O primeiro deles arrasou o francês Adrian Mannarino por 6/1, 6/2 e 6/2, enquanto o segundo derrotou o seu compatriota Michael Llodra com parciais de 6/4, 7/5 e 6/2.

Assim, Del Potro medirá forças na próxima fase da competição contra o alemão Benjamin Becker, que na estreia bateu o esloveno Aljaz Bedene por 3 sets a 1, com 4/6, 6/3, 7/5 e 7/6 (7/1). Já Tsonga defenderá seu favoritismo diante do japonês Go Soeda, que venceu o australiano Luke Saville, também por 3 a 1, com 6/7 (4/7), 6/3, 6/2 e 6/3.

Outros cabeças de chave que estrearam com vitória nesta terça-feira na Austrália foram os franceses Richard Gasquet e Gilles Simon, o croata Marin Cilic, os alemães Philipp Kohlschreiber e Florian Mayer, o canadense Milos Raonic, o espanhol Marcel Granollers e o italiano Andreas Seppi. Já o alemão Tommy Haas, 19.º pré-classificado, acabou caindo na primeira rodada diante do finlandês Jarkko Nieminen, que triunfou por 3 sets a 2. Outro cabeça de chave eliminado na estreia foi o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 18.º na lista de maiores favoritos, superado pelo francês Gael Monfils por 3 sets a 1.