Bellucci decepciona e cai na estreia em Buenos Aires

BUENOS AIRES - Thomaz Bellucci voltou a decepcionar nesta segunda-feira. Após cair nas oitavas de final do Brasil Open, na semana passada, o brasileiro foi eliminado logo na estreia no Torneio de Buenos Aires. Bellucci perdeu para o jovem argentino Diego Sebastian Schwartzman, número 166 do ranking, por 2 sets 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1.

Schwartzman, de apenas 20 anos, esteve perto de aplicar um "pneu" no número 1 do Brasil, e quarto cabeça de chave, no terceiro set. Abriu 5/0 antes de Bellucci vencer seu game de honra e se despedir da competição, de nível ATP 250, o mesmo do Brasil Open.

A queda do brasileiro diante do argentino, que entrou na chave principal como convidado, marca a primeira "zebra" da competição de tênis que tem como favoritos os espanhóis David Ferrer, número quatro do mundo, e Nicolas Almagro, 11º do ranking.

Após a eliminação precoce, o atual número 38 da lista da ATP ganhará alguns dias de folga antes de voltar às quadras no ATP 500 de Acapulco, no México, a partir da próxima segunda-feira. A competição também contará com o espanhol Rafael Nadal, campeão do Brasil Open no domingo.

Sem Bellucci, o Brasil ficará com apenas um representante em Buenos Aires. Rogério Dutra Silva disputa a chave de duplas ao lado do local Lucas Arnold Ker. O brasileiro já foi eliminado no qualificatório de simples. Seu algoz Guilherme Clezar caiu na última rodada do quali, nesta segunda. Ele perdeu para o sérvio Dusan Lajovic por 6/1 e 6/3.