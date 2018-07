Bellucci decepciona e perde na estreia em Estocolmo

Apesar de entrar em quadra como favorito, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado em sua estreia no Torneio de Estocolmo, na Suécia. Diante do norte-americano James Blake, ele decepcionou e perdeu o jogo desta terça-feira por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4, após 1 hora e 41 minutos de confronto.

Atualmente em 27.º lugar no ranking, Bellucci era o cabeça de chave número 7 em Estocolmo. Assim, ele tinha todo o favoritismo no jogo diante de Blake, um tenista de 30 anos que não vive boa fase na carreira há algum tempo - já foi o quarto melhor do mundo, mas aparece hoje apenas na 135.ª posição na lista da ATP.

Bellucci também tinha vantagem no histórico do confronto, depois de ter vencido o único jogo realizado entre eles até então - foi no Masters de Miami deste ano. Mesmo assim, prevaleceu a experiência de Blake, que teve melhor aproveitamento no primeiro serviço (63% a 56%) e venceu os pontos decisivos do confronto.

Agora, com a eliminação precoce em Estocolmo, Bellucci volta ao Brasil para a disputa da etapa de São Paulo da Copa Petrobrás, torneio challenger que acontece na próxima semana e no qual ele vai defender o título conquistado no ano passado. Mas a derrota desta terça-feira pode provocar a sua queda no ranking.

Blake, por sua vez, avançou para as oitavas de final do Torneio de Estocolmo, uma competição que distribui um total de 530 mil euros em prêmios. Seu adversário sairá do confronto entre o polonês Lukasz Kubot e o alemão Matthias Bachinger, que se enfrentam apenas nesta quarta-feira.