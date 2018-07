Bellucci define calendário para início de 2013

SÃO PAULO - Após ficar 15 dias de férias, Thomaz Bellucci retomou os seus treinos nesta quinta-feira, já visando a próxima temporada, apesar de que neste ano ainda irá disputar o ATP Challenger Tour Finals, na próxima semana, e um torneio de exibição estrelado por Roger Federer, entre 6 e 9 de dezembro, sendo ambos eventos em São Paulo. E, além de retornar aos treinamentos, o tenista número 1 do Brasil definiu o seu calendário dos três primeiros meses de 2013.

Por meio de sua assessoria, Bellucci informou que abrirá o próximo ano jogando o Torneio de Auckland ou Sydney, a partir de 7 de janeiro, antes de participar do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará uma semana depois. Em seguida, ele defenderá o Brasil na Copa Davis entre 1 e 3 de fevereiro.

Na sequência, Bellucci terá mais de uma semana para se preparar para o Brasil Open, que começará no dia 11, antes de emplacar uma série de torneios que prevê a sua participação em Buenos Aires e Acapulco nas duas semanas seguintes. E, finalmente em março, o brasileiro agendou a sua participação em duas importantes competições nos Estados Unidos: os Masters de Indian Wells, a partir dia 7, e Miami, que será iniciado no dia 21.

"Foi muito bom ter dado essa pausa. Foram poucos dias, mas fundamentais para descansar da rotina estressante do dia a dia de torneios, viagens, etc. Me sinto revigorado e pronto para pensar em 2013. A minha participação no Challenger Finals Tour e no Gillette Federer Tour vai me ajudar bastante neste início de pré-temporada. Sem contar que ainda vou estar jogando em casa", afirmou Bellucci, ao comentar o seu recente período de férias.

Iniciada nesta quinta-feira, a pré-temporada de Bellucci será realizada até 3 de janeiro, sendo que ele seguirá para Costa do Sauipe, na Bahia, onde ficará entre 10 e 17 de dezembro treinando, depois de ter disputado o torneio de exibição que será encerrado dia 9, em São Paulo. Em seguida, na reta final da pré-temporada, o atual 33.º colocado do ranking da ATP treinará em Buenos Aires entre 18 de dezembro e o terceiro dia de janeiro, sob o comando do seu técnico argentino Daniel Orsanic.