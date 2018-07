Bellucci derrota alemão e avança à 2.ª rodada em Miami

Bellucci, número 1 do Brasil e 40 do mundo, teve uma surpresa poucas horas antes da estreia ao saber da desistência do norte-americano Christian Harrison, de apenas 18 anos e que figura na 337.ª colocação do ranking da ATP, por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. Assim, o "lucky-loser" Brands (número 68) - que havia caída na última rodada do qualifying - entrou em quadra para sua primeira partida contra o brasileiro no circuito profissional.

Na segunda rodada, Bellucci terá pela frente o polonês Jerzy Janowicz, cabeça de chave número 21, que no final do ano passado surpreendeu a todos com o vice-campeonato no Masters 1000 de Paris, na França. O melhor desempenho do brasileiro até agora em Miami foi a passagem às oitavas de final, em 2010.

No primeiro set, Bellucci esteve mais uma vez irreconhecível e logo em seu primeiro game de serviço, foi quebrado. O alemão não sofreu qualquer ameaça do brasileiro e no oitavo game obteve nova quebra de saque e fechou a parcial em 6/2.

Na segunda parcial, Bellucci começou melhor e logo de cara conseguiu a quebra de serviço de Brands. Com tranquilidade, o brasileiro foi confirmando o seu saque e fazendo com que o rival alemão tivesse que trabalhar no seu serviço. No décimo game, Bellucci fechou a parcial em 6/4.

No terceiro e decisivo set, o tenista brasileiro manteve seu bom jogo e logo no primeiro game já conseguiu uma quebra de saque. Com bons golpes, Bellucci não deu chances a Brands e abriu 3 a 0 ao quebrar o serviço do rival mais uma vez. A partir daí, foi só confirmar os seus saques para fechar em 6/2 e ganhar a partida.

OUTROS DUELOS - Em outros jogos de destaque nesta quinta, o finlandês Jarkko Nieminen acabou com o sonho de uma boa campanha do argentino David Nalbandian. Com a vitória de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3 -, o tenista europeu jogará agora contra o eslovaco Martin Klizan, cabeça de chave número 27, que foi "bye" na primeira rodada da competição.

Com mais facilidade, o australiano Bernard Tomic, uma das revelações do tênis mundial, passou pelo francês Marc Gicquel por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3). Agora terá pela frente ninguém menos que o britânico Andy Murray, número 3 do ranking e cabeça de chave número 2 em Miami.

Quem se deu bem nesta quinta foram os tenistas colombianos. Santiago Giraldo derrotou o norte-americano Rhyne Williams por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) e agora joga contra o croata Marin Cilic. Também por 2 a 0 (7/5 e 6/1), Alejandro Falla bateu o japonês Go Soeda e encara na segunda rodada o espanhol Fernando Verdasco.

Outros vencedores nesta rodada de estreia em Miami foram o sérvio Viktor Troicki, o belga Olivier Rochus, o croata Ivan Dodig (parceiro de duplas do brasileiro Marcelo Melo) e o italiano Simone Bolelli.