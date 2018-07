Bellucci derrota italiano e encara Tomic nas quartas em Shenzhen

O brasileiro Thomaz Bellucci se garantiu nas quartas de final do Torneio de Shenzhen, nesta quinta-feira, ao vencer um duro duelo contra o italiano Thomas Fabbiano. Em dois tie-breaks, o número 1 do Brasil bateu o 114º do ranking da ATP, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4).

Com o resultado, Bellucci assegurou confronto com o australiano Bernard Tomic, quarto cabeça de chave e 22º do mundo, nas quartas de final da competição chinesa, de nível ATP 250. Para avançar, Tomic sofreu para derrotar o norte-americano Ryan Harrison pelo placar de 6/4, 4/6 e 7/5.

Será o terceiro confronto entre Bellucci e Tomic no circuito profissional. Cada tenista venceu um duelo, disputados em 2013 e 2012. Se superar o favorito, o brasileiro poderá cruzar com o checo Tomas Berdych, primeiro cabeça de chave do torneio, nas semifinais.

Atual 81º do ranking, Bellucci deverá subir boas posições com estas duas vitórias já obtidas em Shenzhen. Se vencer mais uma, praticamente afastará a ameaça de ser superado por Thiago Monteiro na briga para ser o número 1 do País até o fim do ano.

DUPLAS

Enquanto Bellucci avançava na chave de simples, André Sá se despedia nas duplas, nesta quinta. Ele e o australiano Chris Guccione foram derrotados pelo espanhol Guillermo Garcia-López e pelo tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 10/8, nas quartas de final.

Na estreia, Sá e Guccione haviam vencido Thomas Fabbiano e Bernard Tomic. Curiosamente, Fabbiano foi eliminado por Bellucci na chave de simples e Tomic será seu próximo adversário.