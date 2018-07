Bellucci derrota Taro Daniel e avança à chave principal na Austrália

MELBOURNE - O brasileiro Thomas Bellucci garantiu vaga na chave principal do Aberto da Austrália na madrugada deste sábado (horário de Brasília). Pela última rodada do qualifying, o número 125 do mundo derrotou o japonês Taro Daniel por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, e disputará o primeiro Grand Slam do ano pela sexta vez na carreira.

Está será a sexta vez consecutiva que Bellucci disputará o Aberto da Austrália, onde venceu três partidas, nas primeiras rodadas dos torneios de 2010, 2011 e 2012. O brasileiro luta para voltar à melhor forma depois de um péssimo ano de 2013, no qual conviveu com muitas derrotas e viu João Souza, o Feijão, se tornar o melhor tenista do País.

Para chegar à chave principal na Austrália, Bellucci precisou vencer as quatro rodadas do qualifying, sendo que na segunda, diante do austríaco Martin Fischer, salvou três match points. Neste sábado, a tarefa foi mais simples. Taro Daniel, número 240 do ranking, ofereceu resistência apenas no primeiro set, mas no segundo o brasileiro teve tranquilidade para arrancar para a vitória.

Com isso, o Brasil terá cinco representantes no Aberto da Austrália. Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá disputaram a chave de duplas masculinas. Já Teliana Pereira conseguiu a histórica vaga na chave de simples feminina, se tornando a primeira tenista brasileira a disputar um Grand Slam em 21 anos.