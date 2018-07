Bellucci derrota turco na estreia no Torneio de Moscou

O brasileiro Thomaz Bellucci abriu com vitória a sua participação no Torneio de Moscou, ATP 250 disputado em quadras rápidas. Nesta segunda-feira, o número 62 do mundo avançou ao superar o turco Cem Ilkel, apenas o 325º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 25 minutos.

O duelo desta segunda-feira em Moscou foi o primeiro entre Bellucci e Ikel. E o set inicial desse inédito confronto ficou marcado pelo excesso de quebras de serviço: foram sete nos 12 games disputados, sendo que o brasileiro se deu melhor ao converter quatro de sete break points.

Porém, toda a dificuldade encontrada por Bellucci no primeiro set desapareceu na segunda parcial. O brasileiro venceu os quatro games de serviço, salvando um break point, e conseguiu três quebras de saque nas quatro oportunidades que teve, assegurando o fácil triunfo por 6/1.

Assim, Bellucci avançou para as oitavas de final do Torneio de Moscou com a vitória por 2 sets a 0. E o seu próximo adversário vai sair do confronto entre o russo Andrey Kuznetsov e o argentino Guido Pella.

Esta é a segunda participação de Bellucci no evento russo, sendo que na anterior, em 2012, o brasileiro foi vice-campeão. O ATP 250 de Moscou tem o espanhol Roberto Bautista Agut como seu cabeça de chave número 1. Ele, aliás, foi finalista no ano passado, quando a taça ficou com o croata Marin Cilic, que não defenderá seu título nesta temporada.