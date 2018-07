Bellucci derrota usbeque e vai às quartas de final em Istambul

O duelo desta quinta foi o segundo entre Bellucci e Istomin, que havia se dado melhor no confronto anterior, no ano passado, no Torneio de Bucareste. Dessa vez, porém, foi o brasileiro quem triunfou, se classificando às quartas de final em Istambul.

Bellucci disparou seis aces na partida, sendo cinco no primeiro set, em que salvou dois break points. O brasileiro também não aproveitou as chances que teve para quebrar o saque de Istomin, o que levou a parcial para o tie-break, vencido pelo brasileiro.

No segundo set, Bellucci conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game e abriu 4/1 em seguida. Assim, com mais facilidade do que na primeira parcial, voltou a vencer, dessa vez por 6/3, fechando o jogo em 2 a 0, e permanecendo vivo no Torneio de Istambul.

Nas quartas de final, Bellucci terá pela frente o uruguaio Pablo Cuevas. O cabeça de chave número 3 e 23º colocado no ranking derrotou o russo Teymuraz Gabashvili (100º) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em 1 hora e 59 minutos.

O confronto direto entre Bellucci e Cuevas está empatado em 1 a 1, mas foi o brasileiro quem venceu o último duelo, na edição deste ano do Masters 1000 de Miami.